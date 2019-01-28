Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 1 Şubat Cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Ligde cumartesi günü konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olduktan sonra dünü izinli geçiren sarı-kırmızılı futbolcular, Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalıştı. Sakatlıkları bulunan Lamine Gassama, Nabil Ghilas, Adama Traore ve Hakan Çinemre'nin yer almadığı antrenmanda Berkan Emir, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan, Galatasaray maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gassama'nın sol diz iç yan bağında zorlanma ve sol ayak bileğinde kemik ödeminin saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

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