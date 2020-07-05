Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu | Maç kaç kaç bitti?
Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu sporseverler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Koronavirüs dolayısıyla maçlardan uzak kaldığımız dönemde, ayrı bir keyif ve tutku olan futboldan uzak kalmanın sonucu olarak, futbola daha sıkı sarıldık. Çok yakından takip edilen maçın sonucunun kaç kaç olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Peki ama Göztepe - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Kaç gol atıldı ve golleri kim attı? İşte merak edilen maçın detayları...
Göztepe - Fenerbahçe arasında yaşanan çekişmeli maçın sonucu 2-1 oldu.
Maçın 25. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle ve Fenerbahçe öncülüğü eline aldı.
Sol kanatta aldığı topla iki rakibini irden geçen Kadıoğlu ikinci golü de Fenerbahçeye kazandırdı ve ilk yarıda Fenerbahçe 2-0 üstünlüğü eline aldı.
Göztepe maçın sonlarına doğru büyük bir atak gerçekleştirdi ve durağan seyreden maçın sonucu değişti. Soner'in attığı golle Göztepe bir adım yükseldi. Heyecanla ikinci golü bekleyen takımdan atak gelmedi ve maç 2-1 sona erdi.