Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu | Maç kaç kaç bitti?

Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu sporseverler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Koronavirüs dolayısıyla maçlardan uzak kaldığımız dönemde, ayrı bir keyif ve tutku olan futboldan uzak kalmanın sonucu olarak, futbola daha sıkı sarıldık. Çok yakından takip edilen maçın sonucunun kaç kaç olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Peki ama Göztepe - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Kaç gol atıldı ve golleri kim attı? İşte merak edilen maçın detayları...