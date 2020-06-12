Göztepe EAH normalleşme sürecinde yüksek standartlı hizmetini sürdürecek

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde üstlendiği aktif rolü normalleşme sürecinde de devam ettirerek, vatandaşların yüksek standartlarda sağlık hizmeti almasını sağlayacak.

Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyaya yayılan Kovid-19 pandemisine karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.

48 yıllık tecrübesi ve bilgi birikimiyle pandemiye karşı verilen mücadelede aktif rol üstlenen hastanenin laboratuvarında Kovid-19 testlerinin sonucu 5 saat içerisinde alınabiliyor.

Yoğun bakım ünitesi dahil 726 yatak kapasitesi ve 21 ameliyathanesiyle sağlık sistemine önemli katkılar sunan hastaneye, şu ana kadar Kovid-19 olduğu şüphesiyle 4 bin 500'ü aşkın hasta başvurdu.

Bu hastalardan 750'si Kovid-19 pozitif tanısı alırken, hastanede yatarak tedavi gören 34 vatandaş ise virüse yenik düştü.

- Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimine ilişkin yeni kararları açıklamasının ardından salgının "kontrollü sosyal hayat" adı verilen ikinci safhasına geçildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 3 Haziran'da Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, normalleşme sürecinin sağlık hizmetleri açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu aktararak, hastanelerin artık olağan hizmetlerine geçmeye başladığını, polikliniklerin her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgileneceğini, ertelenmiş tedaviler için randevu vereceğini, hastaneler ve sağlık çalışanları için de gerekli rehberin yayınlandığını ve kurallara muntazam şekilde uyulacağını açıkladı.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de normalleşme sürecine hızla uyum sağlayarak, birçok branştan hasta kabulüne başlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda hastane girişinde yapılan ateş ölçümünde ateşi yüksek olan hastalar belirlenen muayene alanına yönlendiriliyor. Hastanenin tüm alanlarında maske takılması zorunlu hale getirilirken, hastaneye sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ya da ALO 182'yi arayarak randevu alan hastalar kabul ediliyor.

Ayrıca, sağlık hizmetinin 08.30 ile 16.30 saatleri arasında verildiği polikliniklerde, hastalar randevularına 20 dakika kala içeriye alınıyor. Öte yandan, zorunlu bir durum olmadıkça poliklinik muayenelerine refakatçi kabul edilmiyor.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden salgının zirve yaptığı ana kadar mücadelenin en yoğun olduğu dönemde elini taşın altına koyan hastanenin farklı birçok alanında görevli personel, normalleşme sürecinde de hastaları iyileştirip sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalışmaya devam ediyor.

- "Herhangi bir endişeye kapılmalarına gerek yok"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde hastanenin önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı.

Üniversitenin virüsün gen haritasını çıkarmada önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Çelik, virüsün mutasyonu ve göç yolları gibi başlıklarda da üniversitede görevli akademisyenlerin dünya literatürüne katkı sunacak çalışmalar yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Çelik, pandemi sürecinde üniversitede nano fiberden yüz maskesi üretildiğini, gözenek ayarları yapılabilen bu maskenin ileride ortaya çıkabilecek başka salgınlarda da yeni standartlarda kullanılabileceğini aktardı.

Hastanenin normalleşme sürecinin olağan akışına da hızlı bir şekilde adapte olduğunu anlatan Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önceki dönemde de acile gelen hastalarımızın ameliyatlarına kadar olan tedavilerine devam etmiştik. Şu an gelinen noktada çok hızlı bir normalleşme süreci yaşadık. Yurttaşlarımız üniversite hastanemizden bütün sağlık hizmetlerini yüksek standartlarda alabileceklerdir. Herhangi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Türkiye'mizin ve üniversitemizin bu süreçte içine girmiş olduğu bütün aşamalarda her türlü kolaylaştırıcı desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımız, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız ve diğer ilgili kurumların bütün temsilcilerine canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im bizi bir daha böyle bir imtihanda buluşturmasın."