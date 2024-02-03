Göztepe derbide Altay'ı 4 - 0 yendi! İfadesi alındı, bakın ne dedi! Milyon taraftar öyle bir heyecanlandı ki...İyi haber
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Göztepe sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-0 yendi. Göztepe yönetimi bu sonuçtan mutlu olduğunu dile getirdi...
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe derbide Altay'ı 4-0 yendi.
Sarı kırmızılıların gollerini 45+2 ve 58'de Yalçın Kayan, 72'de Messaoudi ve 90+3'te Taha Altıkardeş kaydetti.
Göztepe bu galibiyetle puanını 42 yaptı ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Altay 11 puanda kaldı.
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
Göztepe: 4 - Altay: 0
Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hakemler: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız (Dk. 71 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 62 Messaoudi) Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 82 Mamah), Dennis (Dk. 70 Nielsen) Ogün Bayrak
Altay: Mustafa Çalışkan (Dk. 45+1 Ulaş), Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Murat Berkan Demir (Dk. 82 Mehmet Onur Yıldız), Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Dk. 53 Caner Baycan) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 53 Enes Yetkin)
Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 72 Messaoudi, Dk. 90+3 Taha Altıkardeş (Göztepe)
Sarı Kartlar: Dk. 32 Arda Gezer, Dk. 78 Sefa Özdemir (Altay)