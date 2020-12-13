Göztepe, deplasmanda ilk mağlubiyetini yaşadı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe, bu sezon 6. dış saha karşılaşmasında ilk yenilgisini aldı.

Ligde ikinci mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında alan Göztepe'nin 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Dış sahada daha önceki 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılan İzmir temsilcisi, deplasmanda ilk kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldığı ligde 18 puanda kaldı.





- Aleyhine 7 penaltı verildi

Bu sezon aleyhine 7 penaltı kararı verilen Göztepe'de dünkü karşılaşmada 2 penaltı vuruşundan biri golle sonuçlandı. Uzatma bölümündeki atışta kaleci İrfan Can Eğribayat, Fernando Boldrin'in vuruşunu kurtarsa da dönen topu Milan Skoda filelerle buluşturdu.





- 11 futbolcudan gol

Ligde dün gol atan Yalçın Kayan ve Stefano Napeloni ile bu sezon Göztepe'de gol kaydeden oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

Yalçın Kayan 24. Süper Lig maçında ilk golüne ulaştı.

Halil Akbunar'ın 4 gol kaydettiği sarı-kırmızılı ekipte Cherif Ndiaye 3, Guilherme, Soner Aydoğdu ve Zlatko Tripic 2, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Yalçın Kayan da birer gole imza attı.

- Rakip Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de ise 19 Aralık Cumartesi Atakaş Hatayspor'la yine İzmir'de karşılaşacak.