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Spor Göztepe deplasmanda güldü
Spor

Göztepe deplasmanda güldü

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 22:08:00 - 2022-01-14 22:36:08
Göztepe deplasmanda güldü

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi takım maça, Ertaç, Karim Hafez, Wallace, Sadık, Semih, Azubuike, Donsah, Kenan, Mustafa, Mounir ve Dicko 11'iyle çıktı.

Konuk ekip ise, İrfan Can, Kerim, Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Halil ve Ndiaye 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin başında Yeni Malatyaspor, 7. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-0 öne geçti.

Bu gole yanıt 15. dakikada penaltıdan Berkan Emir ile geldi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran İzmir temsilcisi, Lourency ile 73. dakikada 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu skorla Göztepe, 21 puanla 16. sıraya çıktı.

Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada kaldı.

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