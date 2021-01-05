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Spor Göztepe, Beykan Şimşek'i transfer etti
Spor

Göztepe, Beykan Şimşek'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:58:43 -
Göztepe, Beykan Şimşek'i transfer etti


İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Isparta Gençlerbirliğispor’da başladıktan sonra Fenerbahçe’de profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve son olarak Ankaraspor’da forma giydi.

Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı’nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gole imza attı.

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