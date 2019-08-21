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Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
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