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Spor Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:34:00 -
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Ligde dün konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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