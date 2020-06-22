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Spor

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 22:33:12 -
Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde cumartesi günü konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı futbolcular, 1 günlük iznin ardından Aytemiz Alanyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli oyuncular, daha sonra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Cameron Jerome takımdan ayrı çalıştı.

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