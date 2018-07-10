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Göztepe, Arjantinli oyuncuyu renklerine bağladı

İzmir temsilcisi Göztepe, Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen savunma oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna kattı.

10 Temmuz 2018 Salı 22:05
Göztepe, Arjantinli oyuncuyu renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu FaustoGrillo'yu kadrosuna dahil etti.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği VelezSarsfield takımında forma giymişti.

İŞTE GÖZTEPE'NİN RESMİ SİTEDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen defans oyuncusu FaustoGrillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

20 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Bariloche şehrinde dünyaya gelen Grillo futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Velez takımında forma giydi.

Oyuncumuza Göztepe forması ile başarılar diliyoruz.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 22:05
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  3. Süper Lig
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