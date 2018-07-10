Göztepe, Arjantinli oyuncuyu renklerine bağladı
İzmir temsilcisi Göztepe, Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen savunma oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna kattı.10 Temmuz 2018 Salı 22:05
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu FaustoGrillo'yu kadrosuna dahil etti.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği VelezSarsfield takımında forma giymişti.
İŞTE GÖZTEPE'NİN RESMİ SİTEDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen defans oyuncusu FaustoGrillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.
20 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Bariloche şehrinde dünyaya gelen Grillo futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Velez takımında forma giydi.
Oyuncumuza Göztepe forması ile başarılar diliyoruz.
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