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Göztepe, Antalyaspor deplasmanında

Süper Lig'de bu sezon 6 dış saha maçında sadece 3 puanı bulunan Göztepe, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

30 Kasım 2018 Cuma 10:49
Göztepe, Antalyaspor deplasmanında

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Göztepe, geride kalan 6 dış saha maçında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Deplasmanda sadece 3 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, 14. hafta mücadelesinde Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra cezalı oyuncular Titi ve Lamine Gassama yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Deniz Kadah'ın maç kadrosunda bulunabileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Tayfur Bingöl ve Wallace Reis yarın sarı kart görmeleri halinde 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yer alamayacak.

 

- Antalyaspor ile 7. randevu

 

Süper Lig'de Antalyaspor'la 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 6 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü. Göztepe, geçen yıl Antalya'da rakibini 3-1 mağlup etmiş, İzmir'de de sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:49
  1. Sivas
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  7. SÜPERLİG

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