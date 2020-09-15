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Spor Göztepe, 45 yıl sonra liderlik koltuğunda
Spor

Göztepe, 45 yıl sonra liderlik koltuğunda

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasını lider geçen Göztepe, en son 1975-1976'da birinci haftayı lider tamamlamıştı - Ligde 29. sezonunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 16. kez bir haftayı lider bitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:02:35 -
Göztepe, 45 yıl sonra liderlik koltuğunda

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek haftayı lider kapatan Göztepe, en son 1975-1976'da ilk haftayı liderlik koltuğunda geçmişti.

Süper Lig'in Milli Lig adıyla oynanmaya başladığı 1959 yılından itibaren 19 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, daha sonra 2007-2008'de amatör kümede mücadele etmesine rağmen 2016-2017'de tekrar Süper Lig'e döndü.

O zamanki adı Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynayarak bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olan Göztepe, bu sezon 29. kez yer aldığı ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Bu skorla, ilk hafta maçlarının ardından maç fazlası ve averajla ilk sırada yer alan Göztepe, en son 1975-1976 sezonunda liderlik koltuğuna oturmuştu.

Göztepe, o sezon ilk hafta maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 5-1'lik skorla geçerek ilk sıraya yerleşmişti.


- 16. kez liderlik koltuğunda


Ligde 357 hafta sonra kendisine 1. sırada yer bulan Göztepe, bu sezona kadar 15 kez haftayı zirvede tamamladı.

İzmir temsilcisi, ilk 11 müsabakada mağlup olmadığı ve karşılaşmaların düzenli oynanmadığı ligde ilk 11 haftanın 3’ünde maç fazlası ve averajla lider durumda yer aldı.

1967-1968'de 6'sı üst üste olmak üzere 7, 1970-1971'de 1, 1973-1974'te 3 ve 1975-1976'da 1 hafta liderliği kimseye bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, 45 yıl sonra tekrar liderliğe yükseldi.


- Liderlik rekoru Fenerbahçe ile Galatasaray'da


Süper Lig'de şimdiye kadar 556 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe ile Galatasaray liderlik rekorunu paylaşıyorlar. Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada bulunuyor.


- En farklı galibiyet Feriköy'e karşı


Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla lig tarihinde 9. kez 5 gol attığı bir müsabakayı geride bırakan Göztepe, en son 2017-2018'de Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla mağlup etmişti.

Ligdeki en farklı galibiyetini 1967-1968'de Feriköy karışısında 9-1'lik galibiyetle alan Göztepe'nin ligde 5 gol attığı müsabakalar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor
1961-1962Göztepe-Yeşildirek5-2
1962-1963Göztepe-Beyoğluspor5-0
1970-1971Göztepe-Samsunspor5-2
1971-1972Göztepe-Giresunspor5-1
1975-1976Göztepe-Boluspor5-1
1975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-5
1978-1979Göztepe-Kırıkkalespor5-1
2017-2018Göztepe-Kardemir Karabükspor5-0
2020-2021Göztepe-Yukatel Denizlispor5-1



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