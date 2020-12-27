  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe 4 haftadır kazanamıyor
Spor

Göztepe 4 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kaybettikten sonra dün de Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:54:00 -
Göztepe 4 haftadır kazanamıyor

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşarken, 15. haftayı 19 sayı ile tamamladı.

Göztepe'nin 7 beraberlikle en çok berabere kaldığı ligde Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'nin 6'şer beraberliği var.

Ligin 16. haftasını maçsız geçen Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'un konuğu olacak.

Dünkü maçın ikinci yarısının başında oyuna giren ve maçın son bölümünde yerini Tripic'e bırakan Yalçın Kayan, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Genç futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayal kırıklığım nedeniyle oyundan ayrılırken istemediğim ve yanlış anlamamdan dolayı Göztepe camiasından özür dilerim. Bu kutsal formayı yere atmaya kesinlikle niyetim yoktu. Altyapısından beri terlediğim bu muhteşem üniformanın ağırlığını biliyorum. ve bundan sonra çok daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Terimin  son damlasına kadar Göztepe  için çalımaya devam edeceğim. " dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti
Gündem

CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenip canlı yayını terk etti. Bayrakçı bir süre sonra video k..
Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var
Dünya

Hindular kudurdu! Hindistan'dan Müslüman liderlere operasyon: Onlarca tutuklama var

Hindistan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel siyasi seçimlerin ardından Keşmir'de çok sayıda Müslüman siyasi lideri tutukladı. ..
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay