Göztepe 4 haftadır kazanamıyor

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşarken, 15. haftayı 19 sayı ile tamamladı.

Göztepe'nin 7 beraberlikle en çok berabere kaldığı ligde Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'nin 6'şer beraberliği var.

Ligin 16. haftasını maçsız geçen Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'un konuğu olacak.

Dünkü maçın ikinci yarısının başında oyuna giren ve maçın son bölümünde yerini Tripic'e bırakan Yalçın Kayan, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Genç futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayal kırıklığım nedeniyle oyundan ayrılırken istemediğim ve yanlış anlamamdan dolayı Göztepe camiasından özür dilerim. Bu kutsal formayı yere atmaya kesinlikle niyetim yoktu. Altyapısından beri terlediğim bu muhteşem üniformanın ağırlığını biliyorum. ve bundan sonra çok daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Terimin son damlasına kadar Göztepe için çalımaya devam edeceğim. " dedi.