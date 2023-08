Göztepe 0 -Sakaryaspor 1

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Göztepe, Akhisar Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, “Maçı kazanabilecek şansları ürettik. Yeteri kadar şans ürettik diyebilirim ancak bunları gole çevirmede şanssızdık. Daha sonra bireysel hatayla bir gol yedik. Ondan sonraki süreçte oyunumuz biraz gergindi. O yüzden de golü bulamadık. Takıma katılan çok fazla yeni oyuncu oldu. Onlar şu an bir adaptasyon geçiriyor. Biz daha iyi olmak için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Maçın Akhisar’da oynanmasının kendileri için dezavantaj olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Kokovic, “Tabii bir dezavantajı oldu. Taraftarımızın ne kadar takımına destek veren bir taraftar olduğunu biliyoruz geçen seneden. Evimizde olmayı isterdik ama şartlar bu şekilde oluştu. Geçen sene her takımı yenebileceğimizi kanıtladık. Bunun üzerine devam edip taraftarımıza layık bir takım haline gelebileceğimizi söyleyebilirim" dedi.

Sakaryaspor cephesi

İki takımı da tebrik ederek sözlerine başlayan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise “Sıcak ve nemli havada olağanüstü mücadele oldu. İki takımın da birbirine karşı net üstünlüğü olduğu söyleyemeyiz. Çok git-geller oldu. Biz takım olarak dengeli oynadık. Topun bizde kaldığı anlar fazla oldu. İlk yarının son 5 dakikası devreye girmeden evvel biraz boğulduk ama savuşturmasını bildik. İkinci devrede daha dengeli bir takım olduk. İsteğimiz, arzumuz sahaya yansıdı ve golü bulduk. Golü bulan tarafın kazanabileceği bir maçtı. Maçtan önce 3-5-2’ye karşı nasıl oynarız diye çalışıyorduk. Bunu kısmen sahada yaptık. Sıcak hava oyuncularımızı biraz etkiledi. Fakat oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmadık. Çok savaştık, çok mücadele ettik. İkinci yarı defans blogu hiç açık vermedi. Üzüldüğüm bir nokta Rashad Muhammed’in yediği kırmızı karttı. Pozisyon bana çok ağır geldik. Del Valle’nin sarı kart yediği pozisyon daha kırmızı kart gibi duruyordu. Hatayı hatayla kapattılar gibi düşünüyorum. Rashad Muhammed yeni transferimizdi kırmızı kart cezalısı olması bizi üzdü. Bugünkü alınan galibiyeti muhteşem taraftarımıza armağan ediyorum” dedi.