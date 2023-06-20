Gözlerinize inanamayacaksınız! Türkiye’de bulunan en büyük kafatası
Kayseri’nin Taşhan ilçesinde 2018 yılında bir çoban tarafından sıradışı bir kemik parçası bulunur. Bulunan kemik parçasını incelemek üzere yetkililerden yardım isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Antroloji bölümü öğretim görevlisi Profç Dr. Okşan Başoğlu’ndan yardım ister… Ayrıntılar videoda…
Türkiye’de bulunan en büyük kafatasının ayrıntıları bu videoda… Çok şaşıracaksınız.
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