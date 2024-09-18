Gözlerinin altına dikkat! FETÖ alçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüleri ortaya çıktı. Örgütün yayın sitesi olan Herkul'de FETÖ elebaşının son görüntüleri yayınlandı. Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fetullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görüldü.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in haziran ayında da görüntüleri paylaşıma sokulmuştu. FETÖ Terör örgütünün internet sayfasında paylaşılan karede Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda birçok sosyal medya hesabından 'FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü' paylaşımları yapılmıştı.

ELEBAŞI GÜLEN’İN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Gülen'in hayatta olduğunu, Cevdet Türkyolu ve Adil Öksüz gibi diğer teröristlerle başka bir yere taşındığını belirtmişti. Bu sırada elebaşı Gülen'in ciddi şekilde hasta olduğu ve bu sebeple kimseyle görüştürülmediği de ifade edilmişti.