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Gündem Gözlerinin altına dikkat! FETÖ alçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Gözlerinin altına dikkat! FETÖ alçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 15:00:00 -

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 numaralı faktörü FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüleri ortaya çıktı. Örgütün yayın sitesi olan Herkul'de FETÖ elebaşının son görüntüleri yayınlandı. Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fetullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görüldü.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in haziran ayında da görüntüleri paylaşıma sokulmuştu. FETÖ Terör örgütünün internet sayfasında paylaşılan karede Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda birçok sosyal medya hesabından 'FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü' paylaşımları yapılmıştı.

ELEBAŞI GÜLEN’İN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Gülen'in hayatta olduğunu, Cevdet Türkyolu ve Adil Öksüz gibi diğer teröristlerle başka bir yere taşındığını belirtmişti. Bu sırada elebaşı Gülen'in ciddi şekilde hasta olduğu ve bu sebeple kimseyle görüştürülmediği de ifade edilmişti.

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Yorumlar

Adil

İnsallah 2025 i görmeyecek, ölüm yüzüne yansımış.

Hasso

Papaz efendi daha gebermemişmi
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