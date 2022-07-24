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İSLAM Gözlerini haramdan koruyan gencin cihadının büyüklüğü!
İSLAM

Gözlerini haramdan koruyan gencin cihadının büyüklüğü!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sokaklarda her geçen gün artan çıplaklığa vurgu yaptığı mesajında, gençlerin gözlerini haramdan sakınmasının büyük bir cihat olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 16:38:00 -
Gözlerini haramdan koruyan gencin cihadının büyüklüğü!

 Yeniakit.com.tr 

Sokaklardaki çıplaklık her geçen gün gayr-i ahlaki yönde artmaya devam ederken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak gençlere önemli bir mesaj verdi.

"Ey iffetli genç! Dünyevi ödüller cihadının kıymetini düşürür. Senin ödülün Hz Muhammed’in (as) kucağıdır." diyen Dr. Şenocak, gözlerini haramdan sakınanların kazanacağı mükafatı şöyle anlattı:

Günah arenasına dönen şu sokaklarda yürürken gözlerini haramdan koruyan bir gencin şehir meydanlarına anıtını dikseler yine de cihadının büyüklüğünü anlayamaz ve anlatamazlar! 

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