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Dünya Gözlerine inanamadı! Tuttuğu balığın ağzının içine bakan genç şaşkına döndü!
Dünya

Gözlerine inanamadı! Tuttuğu balığın ağzının içine bakan genç şaşkına döndü!

27 yaşındaki Don Marx isimli bir genç 6 kiloluk bir balık tuttu. Tuttuğu balığın ağzının içine bakan genç gözlerine inanamadı. Bir parazitin balığın dilini ısırıp yerine geçtiği ve ağzının içinde yaşadığını fark etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:49:00 -
Gözlerine inanamadı! Tuttuğu balığın ağzının içine bakan genç şaşkına döndü!

Güney Afrika'nın başkentin Cape Town'da altı kiloluk marangoz balığı yakalayan 27 yaşındaki Don Marx, balığın fotoğrafını çektiği sırada ağzındaki paraziti fark etti. Balığın dilini ısırıp yerine geçen ve ömrünün sonuna kadar ağzının içinde yaşayan bu parazitin fotoğrafını yakından inceleyen genç, gördüğü tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir ilke imza attı

Marx, çektiği fotoğrafı Kuzey Batı Üniversitesi'nde bir zoolog olan Profesör Nico Smit'e gönderdikten sonra bu parazit türünün daha önce hiç fotoğraflanmadığını öğrendi ve bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duydu.



Uzaylıya benzetti

"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum" diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama bugüne dek gördüğüm hiçbir şey, beni marangoz balığının ağzını açtığım ve bıyıklı bu mavi gözlü uzaylının bana baktığını gördüğüm ana gerçekten hazırlayamazdı. Hayatımızı biraz yavaşlatıp etrafımıza dikkatlice baktığımızda, doğa bize tüm sihrini gösterir."


Kapsamlı çalışmalar başlatıldı

Dil yiyen parazitlerin varlığı on yıllardır biliniyor, ancak yalnızca son yıllarda yaşam döngüleri ve davranışları hakkında kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Tüm dil yiyen deniz biti türlerinin, okyanusta sürüklenerek ve tutunacak balıkları arayan erkek parazitler olarak hayatlarına başladığı düşünülüyor. Şu ana kadar 280'den fazla deniz biti türü tespit edildi. Her bir deniz biti türünün, yalnızca bir balık türünü hedef aldığı düşünülüyor.

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