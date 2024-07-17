Gözleri şahin gibi yapıyor! Her gün yiyen gözlük kullanmayı bırakıyor

Bu baharat görme yeteneğinizi arttırıyor! Her gün bir kaşık bu baharatı yiyenlerin gözleri şahin gibi yapıyor. Peki göz sağlığına iyi gelen bu baharat nedir? Sağlığa faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar.

Bu baharat gözleri şahin gibi yapıyor! Her gün bir kaşık yiyen gözlük kullanmayı bırakıyor

Safran yüzyıllardır kullanılan ve birçok faydası olan bir baharattır. Esas olarak görmeyi iyileştirmek için kullanılan safran, içerdiği antioksidanlar sayesinde göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Safranın içerdiği krosin, retina dejenerasyonunu önleyerek göz sağlığını korur. Ayrıca safrada bulunan karotenoidler yaşa bağlı makula dejenerasyonunu önler ve görmeyi iyileştirir.

Bilimsel çalışmalar safranın gözü iyileştirici etkisinin de olduğunu göstermiştir. Ancak tüm tedavilerde olduğu gibi safranın da dengeli ve ölçülü tüketilmesi önemlidir.

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SAFRANIN SAĞLIĞA YARARLARI

- Potasyum açısından zengin olan safran, kan basıncının sağlıklı seviyede tutulmasına yardımcı olur.

- Antioksidan özelliğinden dolayı solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

- Depresyon, anksiyete, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar.

- C vitamini, magnezyum, demir ve potasyum açısından zengin olan safran aynı zamanda kan şekerini de düzenler.

- Ağrı kesici özelliğe sahip olan safran, tümörlerin büyümesini azaltır.

- Yaşlanmaya bağlı olarak görme yeteneği bozulan kişilerde görme keskinliğini arttırır ve katarakt oluşumunu engeller.

- Ayrıca bronşiyal astımın semptomlarını ve iltihaplanmasını da hafifletir.

- Adet söktürücü, iştah arttırıcıdır.