Gözleri Müslümanların Kurban'ında! Sözcü yazarı Özdil fitili ateşledi, harekete geçtiler

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, Kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlara, 'Kurban için ayırdığınız parayı lütfen gelin eğitime bağışlayın' diyerek başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın ÇYDD'sini işaret etmesinden sonra Barış Yarkadaş da bir bağış çağrısında bulunmuştu.

Yarışa Çağlayan da katıldı!

Özdil ve Yarkadaş'tan sonra ise sahneye Armağan Çağlayan çıktı. Çağlayan da ÇYDD'ye yardım çağrısı yaptı.

'Prensiplerimiz gereği...'

Yılmaz Özdil, Barış Yarkadaş ve Armağan Çağlayan tarafından art arda ağız birliği ile yapılan bu çağrı, akıllara Türkan Saylan'ın başörtüsü düşmanlığını getirdi. Saylan, yaşarken verdiği röportajda, bir taraftan, 'Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz' derken, diğer taraftan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusuna şöyle cevap vermişti: "Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."