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Gündem Gözleri Müslümanların Kurban'ında! Sözcü yazarı Özdil fitili ateşledi, harekete geçtiler
Gündem

Gözleri Müslümanların Kurban'ında! Sözcü yazarı Özdil fitili ateşledi, harekete geçtiler

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan sonra Armağan Çağlayan da başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 22:55:00 - 2021-07-17 22:58:34
Gözleri Müslümanların Kurban'ında! Sözcü yazarı Özdil fitili ateşledi, harekete geçtiler

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, Kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlara, 'Kurban için ayırdığınız parayı lütfen gelin eğitime bağışlayın' diyerek başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın ÇYDD'sini işaret etmesinden sonra Barış Yarkadaş da bir bağış çağrısında bulunmuştu.

Yarışa Çağlayan da katıldı!

Özdil ve Yarkadaş'tan sonra ise sahneye Armağan Çağlayan çıktı. Çağlayan da ÇYDD'ye yardım çağrısı yaptı.

'Prensiplerimiz gereği...'

Yılmaz Özdil, Barış Yarkadaş ve Armağan Çağlayan tarafından art arda ağız birliği ile yapılan bu çağrı, akıllara Türkan Saylan'ın başörtüsü düşmanlığını getirdi. Saylan, yaşarken verdiği röportajda, bir taraftan, 'Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz' derken, diğer taraftan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusuna şöyle cevap vermişti: "Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den 'hadi başka kapıya' dedirten çağrı! 'Kurban bedellerinizi ÇYDD'ye bağışlayın'
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den 'hadi başka kapıya' dedirten çağrı! 'Kurban bedellerinizi ÇYDD'ye bağışlayın'

Gündem

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den 'hadi başka kapıya' dedirten çağrı! 'Kurban bedellerinizi ÇYDD'ye bağışlayın'

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Yorumlar

Amine

Kurbanı Allah için değil de şeytan için kesecekseniz bu şeytanlara bağışlayın
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Şahin

Aç kalmışlar aççç
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