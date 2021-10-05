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Gündem Gözleri Erdoğan’ın gitmesinde! “Batı uşağı” bir Türkiye istiyorlar
Gündem

Gözleri Erdoğan’ın gitmesinde! “Batı uşağı” bir Türkiye istiyorlar

Yunan gazeteci Paul Antonopoulos, “Tayyip Erdoğan bir sonraki seçimi kazanamazsa iktidara Washington yanlısı bir liderin gelme ihtimali yüksek. Erdoğan seçimleri kaybederse, Türkiye'nin NATO'nun çıkarlarına hizmet etme yoluna geri dönmesi muhtemel” diyerek, tıpkı eskisi gibi “Batı uşağı” bir Türkiye arzuladıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:20:00 -
Gözleri Erdoğan’ın gitmesinde! “Batı uşağı” bir Türkiye istiyorlar

 MÜNÜBE YILMAZ 

Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz bir Türkiye arzulayanlar, bu niyetlerini dillendirmekte bir beis görmüyor…

Yunan haber sitesi greekcitytimes.com’un Atina Temsilcisi Paul Antonopoulos, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği yazısında, ağzındaki baklayı çıkardı.

Türkiye ve Rusya'nın ortak jet motorları, savaş gemileri ve denizaltılar üretmenin yanı sıra nükleer güç konusunda da işbirliği halinde olmasını yadırgayan Antonopoulos, tüm bu adımların Ankara’yı NATO’dan uzaklaştırdığını belirtti.

“Erdoğan kazanamazsa iktidara Washington yanlısı bir liderin gelme ihtimali yüksek”

Türkiye'nin Suriye Savaşı'nın başlamasıyla birlikte fiilen NATO’dan ayrıldığını yazan Yunan asıllı Avustralyalı gazeteci, Ankara’nın son zamanlarda neo-Osmanlı ideolojisini benimsediğini ileri sürdü. “Erdoğan'ın popülaritesi, bölgedeki tek taraflı saldırganlığı ve ülkede yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle hızla azalıyor” iddiasında bulunan ve umudunu Erdoğan'ın 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamamasına bağladığını gözler önüne seren Antonopoulos, “Tayyip Erdoğan bir sonraki seçimi kazanamazsa iktidara Washington yanlısı bir liderin gelme ihtimali yüksek. Erdoğan bir şekilde seçimleri kaybederse, Türkiye'nin NATO'nun çıkarlarına hizmet etme yoluna geri dönmesi muhtemel” diyerek, tıpkı eskisi gibi “Batı uşağı” bir Türkiye arzuladıklarını itiraf etti.

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