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Gözleri dikili bulunan kerkenez, gözleri açılıp doğaya bırakıldı

Konya’da gözleri dikili halde bulunan kerkenez, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

20 Ağustos 2019 Salı 17:27
Gözleri dikili bulunan kerkenez, gözleri açılıp doğaya bırakıldı

Konya’da gözleri dikili halde bulunan kerkenez, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce merkez Karatay ilçesi 5.Organize Sanayi Bölgesinde güvenlik görevlileri tarafından şahin avında kullanılmak istendiği tespit edilen kerkenez bulundu. Ekipler teslim aldığı kerkenezi teslim aldıktan sonra tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Veteriner hekimliği tarafından yapılan cerrahi müdahale ile gözleri açılan ve yapılan tedavi sonrasında sağlığına yeniden kavuşan kerkenez, milli parklar görevlileri tarafından bulunduğu alanda doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:27
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