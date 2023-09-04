Gözleri bile yerinden çıkaran hastalığa dikkat! Uzman mesajı: Korkunç zehirli, insan kimyasını böyle bozdu

Vücut üzerinde metabolizma hızının ayarlanması, enerji üretiminin sağlanması, vücut ısısının düzenlenmesi gibi birçok göreve sahip olan tiroit hormonlarının bozulması, vücudun işleyişinde geniş çapta olumsuz etki ediyor. Graves hastalığına bağlı gelişen zehirli guatr hastalığı, gözde irileşme ve dışarı çıkma, bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtilere neden oluyor.

Bir çeşit tiroit bezi rahatsızlığı olan 'zehirli guatr' hastalığı, erkeklere oranla kadınlarda 4-5 kat daha sık görülüyor. Pek çok türü ve oluşum nedeni bulunan zehirli guatr hastalığının büyük bir kısmı graves hastalığından kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Her yaştan bireyde görülebiliyor fakat 25-40 yaş arası hastalığın en yaygın görüldüğü yaş aralığı.

ZEHİRLİ GUATR NEDEN OLUR?

Tiroit bezinin T3 ve T4 hormonlarını üreten, boynun ön kısmında yer alan, vücudun en büyük endokrin organı olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, şunları aktardı:

"Tiroit hormonları dokuların büyümesi, beyin gelişimi, kalori harcanması ve oksijen tüketimi gibi hayati görevlerinin yanı sıra kalp, karaciğer, böbrek, iskelet kası ve cilt dokusu üzerinde de etki gösterir.

Zehirli guatr vücudun aşırı miktarda tiroit hormonuna maruz kalmasıdır. Bu bazen tiroit bezinin aşırı miktarda tiroit hormonu sentezlenmesinden bazen de tiroit iltihaplarından kaynaklanır."

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ZEHİRLİ GUATR BELİRTİLERİ NELER?

Zehirli guatrın belirtilerine dikkat çeken Dr. Esra Tutal, şöyle konuştu:

"Zehirli guatrda nedene göre değişmekle beraber çarpıntı, sinirlilik, kolay yorulma, ishal, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, normal yemeye rağmen kilo kaybı gibi şikayetler görülebilir.

Bazı hastalarda gözde irileşme ve dışarı çıkma gibi göz kaslarının etkilenmesine bağlı bazı belirtiler, bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtiler de olur."

ZEHİRLİ GUATR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın tanısının muayene sonrası kan tetkikleriyle başlayabileceğini vurgulayan Dr. Esra Tutal, şunları söyledi:

"Kanda T3, T4, TSH gibi tiroit hormonları, bazı tiroit antikor değerlerine bakılır. Ayrıca ultrason ve sintigrafi de tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir.

Günümüzde zehirli guatrın tedavisinde kullanılan 3 yöntem vardır. Birincisi ilaç tedavisi, ikincisi ameliyat, üçüncüsü ise halk arasında atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyot tedavisidir.

Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağına hastalığın nedeni, şiddeti ve eşlik eden diğer problemleri göz önünde bulundurularak karar verilir."