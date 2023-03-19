Gözler Yeniden Refah Partisi'nde! İttifak kararına ilişkin yeni açıklama
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'na katılması için yapılan davete ilişkin kararını yarın saat 13.00’te düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve BBP’den oluşan ve son olarak HÜDA Par’ın seçimlerde destekleme kararı aldığı Cumhur İttifakı’na katılması için Yeniden Refah Partisi’ne davet gönderdi.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bu ziyaretin ardından Fatih Erbakan, parti kurmaylarıyla istişare süreci başlattı. Tamamlanan istişarelerin ardından Erbakan'ın kararını duyuracağı saat açıklandı.
Erbakan, ittifak kararını yarın saat 13.00'te Yeniden Refah Partisi Genel Merkez binasında düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna duyuracağı belirtildi.
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