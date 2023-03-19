  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Gözler Yeniden Refah Partisi'nde! İttifak kararına ilişkin yeni açıklama
Siyaset

Gözler Yeniden Refah Partisi'nde! İttifak kararına ilişkin yeni açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'na katılması için yapılan davete ilişkin kararını yarın saat 13.00’te düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 19:50:00 -
Gözler Yeniden Refah Partisi'nde! İttifak kararına ilişkin yeni açıklama

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve BBP’den oluşan ve son olarak HÜDA Par’ın seçimlerde destekleme kararı aldığı Cumhur İttifakı’na katılması için Yeniden Refah Partisi’ne davet gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyaretin ardından Fatih Erbakan, parti kurmaylarıyla istişare süreci başlattı. Tamamlanan istişarelerin ardından Erbakan'ın kararını duyuracağı saat açıklandı.

Erbakan, ittifak kararını yarın saat 13.00'te Yeniden Refah Partisi Genel Merkez binasında düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna duyuracağı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23