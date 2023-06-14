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Teknoloji Dev çığır açacak, tarihi büyük keşif: Sıvı metalin özelliği keşfedildi! Gündemi sarsacak şok sözler
Teknoloji

Dev çığır açacak, tarihi büyük keşif: Sıvı metalin özelliği keşfedildi! Gündemi sarsacak şok sözler

Yeniakit Publisher
2023-06-14 19:35:00 - 2023-06-14 19:43:50
Dev çığır açacak, tarihi büyük keşif: Sıvı metalin özelliği keşfedildi! Gündemi sarsacak şok sözler

Çinli bilim insanları Akıllı cihazlarda yeni bir keşfe imza attı! Çin ülkesi teknoloji konusunda hareketli günler yaşanıyor. Sıvı metal teknolojisi ile esnek akıllı cihazlar geliştiriyor. milyonlarca lira değerinde olan değerli metaller ile ilgili yaptıkları araştırmalarda ünlü bilim insanları sıvı metali kağıda uygulama tekniğini ile ilgili öyle bir özellik keşfettiler ki çığır açacak! Sonucu merakla bekleniyor... keşfedilen bilgiler sonucunda yeni detaylar bulundu. Yetkililer, bundan sonra yeni keşfin tarih hakkında önemli ipuçları sağlayacağını aktardı. Dünyayı sallayan keşif olarak tarihe yazıldı... Bu keşif dünya gündemini sallandı. İşte bilim dünyasını sarsan o açıklama ayrıntıları..

Akıllı cihazlarda çığır açabilecek keşif

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği sıvı metali kağıda uygulama tekniğinin, gelecek dönemde esnek ve bükülebilir akıllı cihazlar geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtildi. Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen sıvı metal teknolojisi, esnek ve bükülebilir akıllı cihazların geliştirilmesine olanak sağlayan hamleler peşinde...

StudyFinds'ın haberine göre, Çin'de yapılan bir araştırmada, silikon damgayı önce sıvı metal bileşiğe batırıp sonra da hafifçe kağıda basan araştırmacılar, metal damlacıkların kağıda tutunabildiğini gözlemledi.

Araştırmacılar, tekniğin etkinliğini kanıtlamak için sıvı metal kaplı kağıtlarla origami yaptı.

Araştırmanın yazarlarından Çinghua Üniversitesi'nden Dr. Bo Yuan, "Eskiden sıvı metalin ıslanmayan yüzeylere kolayca yapışmasının mümkün olmadığını düşünüyorduk ancak basıncı değiştirerek farklı yüzeylere yapıştırabildik." ifadesini kullandı.

Yuan, "Elinizle ıslak mürekkebi kağıtta dağıtabildiğiniz gibi ıslak metal kaplama da başka bir objeyle temas ettiğinde kağıttan sıyrılıyor." diyerek bir sonraki aşamada sıvı metal kaplamanın uygulandığı yüzeyde dağılmadan kalması için çalışacaklarını belirtti.

Bilim insanlarına göre geliştirilen yöntem giyilebilir teknolojik ürünler, yumuşak robotlar ve katlanabilir cihazlar üretiminde kullanılabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geliştirilen yeni teknik sayesinde normalde yapışmaya dirençli sıvı metal bileşiklerin kağıda silikon damgayla basılabildiği göz önüne alındığında, esnek, yumuşak ve bükülebilir elektroniklerin geliştirilmesinin önünün açılabileceği belirtildi.

Yeni teknik sayesinde, galyum içerikli sıvı metallerin ve bizmut-indiyum-kalay alaşımının ısı ve elektrik iletkenliği ile kağıdın esnek, kolayca şekillenen, ince yapısının avantajları bir arada kullanılabiliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Cell Reports Physical Science" dergisinde yayımlandı.

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