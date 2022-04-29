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Spor Gözler TFF'ye çevrildi! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilir
Spor

Gözler TFF'ye çevrildi! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilir

Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Trabzonspor'a bu sonuç yetmeyebilir. Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 1-1 biten maçta yapılan kural hatasıyla ilgili sunduğu başvuru bugün TFF'de görüşülecek. Maçın tekrarı yönünde bir karar çıkarsa şampiyonluk için 1 puan yetmeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 08:00:00 -
Gözler TFF'ye çevrildi! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilir

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Akşam'daki habere göre; toplantının gündeminde Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın tekrar edilmesi talebi de var.

Zorbay Küçük'ün hatası

Beşiktaş yönetimi 31.haftada oynanan maçta hakem Zorbay Küçük'ün ceza sahası içindeki endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırarak kural hatası yaptığı iddiasıyla tekrar başvurusunda bulunmuştu.

İşte o pozisyon

47. dakikadan itibaren tekrarlanacak

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleşecek toplantısının gündeminde konunun görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor. Eğer tekrar yönünde bir karar çıkarsa mücadele pozisyonun olduğu 47. dakikadan itibaren tekrarlanacak. Trabzonspor böyle bir karar durumunda Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmek için kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin kazanması halinde 1 puan Karadeniz ekibinin şampiyonluğu için yeterli olmayacak.

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