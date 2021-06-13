Gözler Reform Paketi’nde! Finans sektörünün kalitesini artıracak

Buğra Kardan

6 üyesi bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı Ekonomi Reform Paketi’nin Türkiye’yi daha da büyüteceğini ifade etti. Akyüz, paketin finans sektörünün ise daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Eksikler giderilecek

Akyüz, “Ekonomi Reform Paketi, finans sektörü için önemli başlıklar içeriyor. İçeriğe yakından bakarsak eksiklikleri giderici, derinliği ve hizmet kalitesini artırıcı, sektörün güçlendirilmesine yönelik tedbirler görmemiz mümkün” dedi.

Firmalara kolaylıklar tanınacak

Sektörü kuvvetlendirecek adımlar atılacağını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti: Finans kesiminin kredilerle reel sektörün gereksinimlerine cevap vermesinde alacakların kalitesi, zamanında geri dönme kabiliyeti önemli. Bu anlamda ödeme sıkıntısı yaşayan, uzun vadede istihdama katkıda bulunabilecek üretimde aktif firmalara kolaylıklar tanınması öngörülüyor. Yapılandırma, rehabilitasyon ve firmaların bir bölümüne finansman yardımı gibi yöntemler bulunuyor. Sorunlu alacaklardan doğan iş yükünün hafifletilmesi için varlık yönetim şirketlerinin daha güçlü bir yapı içinde faaliyet yürütebilmeleri için altyapı oluşturulması planlanıyor. Böylece bankaların finansman ve kredi işlemlerine daha iyi odaklanabilmelerinin yolu açılıyor.

Yeni kanun yolda

Faizsiz finansı daha kuvvetli hale getirmek, ekosistemi düzenlemek ve İstanbul Tahkim Merkezi’nde katılım finansa ilişkin bir mekanizma oluşturmak için bir kanun tasarısı düşünülüyor. Önümüzdeki süreçte parlamentoya gelmesini beklediğimiz bu kanun tasarısıyla katılım finans ekosisteminin daha derli toplu hale getirilmesi hedefleniyor. Önemli reform alanlarından biri de finansal sisteme yönelik altyapı çalışmaları olarak göz önüne geliyor. Bu kapsamda yerli kartlı ödeme markası TROY, farklı bir şirket olarak yapılandırılıyor. Ayrıca dijital bankacılık lisanslamalarına imkân tanınıyor.

Sermaye piyasaları geliştirilecek

Yine paket kapsamında öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler vaat ediliyor. Yeşil tahvil ve yeşil sukuk ihracının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Projeye dayalı fon ve menkul kıymet düzenlemelerinin Borsa İstanbul (BİST) yönetimi tarafından tamamlanacağı dile getiriliyor. Düzenlemeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan kitle fonlaması uygulamalarının süratle hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunun yanında 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesinin önü açılıyor.“

Fintek açılımı yapılıyor

Akyüz, finansal kapsayıcılığın artırılması adına fintek kurumlarının Merkez Bankası’nın ödeme sistemlerine erişmelerinin mümkün kılınacağını belirtti. İstanbul Finans Merkezi bünyesinde fintek üssünün oluşturulması için düğmeye basılacağını açıkladı. “Hükümet tarafından belirlenen reform alanlarının 2023 yılına kadar hayata geçirileceği düşünülüyor” diyen Osman Akyüz, şöyle konuştu: “Pakette TKBB, kendi alanındaki konularda ilgili kurum olarak yer alıyor. Biz de bu noktada çalışmalara katkı vereceğiz. Örneğin sektöre yönelik kanun düzenlemeleri için çalışma grubu kurmuş bulunuyoruz. Bu türlü faaliyetlerin ülkemizdeki finansal hizmetlerin kalitesini artıracağı ve rekabet etme gücünü yükselteceği kanısındayız. İnşallah bu paket finans sektörü ve Türkiye için hayırlı olur.

