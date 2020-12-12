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Siyaset Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Siyaset

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi

Bir grup CHP'li tarafından düzenlenen CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:34:00 - 2020-12-12 21:44:07
Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi

Adını CHP Covid-19 Danışma Kurulu olarak açıklayan bir grup CHP'li toplantı sonucunda şu karara vardı: "28 gün kapanma şart"

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandılar

CHP Covid-19 Danışma Kurulu adındaki grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kurulda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hedef alınarak, koronavirüs verilerinin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlardan 2 buçuk kat fazla olduğu öne sürüldü.

'İktidar şeffaflıktan uzak' iftirası!

CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını yürüten CHP COVİD-19 Danışma Kurulu adındaki grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, bugün toplandı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ölüm rakamlarının gerçeklikten uzak olduğu iftirasını atan CHP'li grup, "Sadece 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinde COVID-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 29 bin 669 yurttaşın vefatının kaydedilmiş olması 'iktidarın şeffaflıktan uzak olduğu'nun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu adlı grupta kimler var?

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Prof. Dr. Sinan Adıyaman

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Prof. Dr. Özlem Azap Kurt

- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Doç. Dr. Osman Elbek

- CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Doç. Dr. Çağhan Kızıl

- CHP PM Üyesi Murat Emir, Prof. Dr. Kayıhan Pala

- CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

- CHP PM Üyesi Aylin Yaman, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz

- CHP TBMM Sağlık Komisyonu CHP Sözcüsü Ali Şeker

- CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

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Yorumlar

Kapanma Olmamalı

Kontrollü ve tedbirli olarak hayat devam etmelidir. Kapanmayı kaldıracak durumda değiliz.
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Hasan

Almayalim sağol 
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