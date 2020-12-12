Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Bir grup CHP'li tarafından düzenlenen CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.
Adını CHP Covid-19 Danışma Kurulu olarak açıklayan bir grup CHP'li toplantı sonucunda şu karara vardı: "28 gün kapanma şart"
Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandılar
CHP Covid-19 Danışma Kurulu adındaki grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kurulda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hedef alınarak, koronavirüs verilerinin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlardan 2 buçuk kat fazla olduğu öne sürüldü.
'İktidar şeffaflıktan uzak' iftirası!
CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını yürüten CHP COVİD-19 Danışma Kurulu adındaki grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, bugün toplandı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ölüm rakamlarının gerçeklikten uzak olduğu iftirasını atan CHP'li grup, "Sadece 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinde COVID-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 29 bin 669 yurttaşın vefatının kaydedilmiş olması 'iktidarın şeffaflıktan uzak olduğu'nun göstergesidir." ifadelerini kullandı.
CHP Covid-19 Danışma Kurulu adlı grupta kimler var?
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Prof. Dr. Sinan Adıyaman
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Prof. Dr. Özlem Azap Kurt
- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Doç. Dr. Osman Elbek
- CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Doç. Dr. Çağhan Kızıl
- CHP PM Üyesi Murat Emir, Prof. Dr. Kayıhan Pala
- CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik
- CHP PM Üyesi Aylin Yaman, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
- CHP TBMM Sağlık Komisyonu CHP Sözcüsü Ali Şeker
- CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu
- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu