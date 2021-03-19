Gözler Merkez'de

Yerli ve yabancı yatırımcılar, kararlara dikkat kesilmiş durumda. Yatırımcıların bir bölümü, TCMB’nin politika faiz oranını 100 baz puan, bir bölümü 50 baz puan arttıracağını dile getiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada PPK’dan faiz artırım kararı çıkabileceğini dile getirdi. Yıldırımtürk, şunları kaydetti: “Faiz oranı 100 baz puan arttırıldığı takdirde dolar/TL kurunda gevşeme görülür. Kur, 7.27 ve 7.10 hattına gerileyebilir. Hatta 7 liraya inebilir. Ancak 7 liranın altına geleceği kanısında değilim. Çünkü bu durum üreticiyi ve ihracatçıyı rahatsız eder. Faiz oranına dokunulmadığı takdirde ise dolar/TL kuru 7.75 liraya çıkabilir. TCMB’nin alacağı karar çok ama çok önemli olup kurun yanında gram altının da yönünü tayin edecektir. Tahminim o ki dolar/ TL 7.27’ye gelirse gram altın 410-415 liradan, 7.75’e oturursa 425-430 liradan alıcı bulabilir.”