Gündem Gözler Külliye'de: MGK yılın en kritik güvenlik zirvesi için toplandı!
Gündem

Gözler Külliye'de: MGK yılın en kritik güvenlik zirvesi için toplandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gözler Külliye'de: MGK yılın en kritik güvenlik zirvesi için toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik saatler başladı. Türkiye'nin iç ve dış güvenlik ajandasının en hassas başlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında masaya yatırılıyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.15'te başladı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında; Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmalarıyla mücadele, Irak ile yürütülen güvenlik iş birliği ve son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sertleşen tonunun bölgeye olası yansımalarının yer aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Kudüs ve Gazze’deki son durumun da kurulun değişmez maddelerinden biri olması öngörülüyor.

