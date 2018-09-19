“Gözler kalbin aynasıdır"

Hani fıkra olarak anlatılır: Delikanlı, kıza, “Gözlerime bak ne görüyorsun?” demiş. Kızcağız gayet safiyâne cevap vermiş: “Çapaaaak..” Kişiyi, fiziksel özellikleri değil, karşısındakinin doğrudan gözünün içine bakması ve gülümsemesi güvenilir, emin kılıyor. Her şeyin gözlerde olduğunu belirten uzmanlar, bir kişinin gözlerinin içine bakmanın o kişiyi karşısındaki açısından daha güvenilir, samimi olarak değerlendirilmesine yol açtığını belirtiyorlar..



İngiltere'de yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılanların, mutlu yüzlerden, gözlerinin içine doğrudan bakanlardan daha çok etkilendiğini ortaya koydu. Etkileyici yüz özelliklerine örnek verilmesi istendiğinde ise; birçok kişinin, sağlıklı görünen cilt ve güçlü bir çene hattını tarif ettiğini belirtiliyor. Doğrudan muhatabının gözüne bakanların, gözlerini kaçıranlardan daha güven verici olduğuna hiç kuşku duyulmuyor. Eşler arasındaki ilişkide de gözlerine bakarak konuşmak, “yalansız, riyasız, içten konuşmanın” tek yolu.. Ona bir de aynı içtenlikle bir ses tonu eklemelisiniz..