Gözler bu veriye çevrildi! Bitcoin'in dalgası bitiyor mu?

Haftanın son iş gününde dalgalı geçen bir haftanın ardından Bitcoin, 27.550 dolar, Ethereum ise 1.630 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. İstihdam verileri, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz politikası için kritik bir önem taşıyor.

Dalgalı trend hakim

Lider kripto para birimi Bitcoin dalgalı günler geçiriyor. Çarşamba günü dünyanın en büyük fon yönetim şirketi BlackRock’ın eski yöneticisi Steven Schoenfield’in spot Bitcoin ETF'inin 3 ila 6 ay içinde onaylanacağını ve bu onayın Bitcoin'e 3 yılda 150 ila 200 milyar dolarlık yatırımın önünü açacağını söylemesi üzerine tekrar hareketlenme yaşayan Bitcoin bir kez daha 28.000$ seviyesinin üzerine bir hareket gerçekleştirdi.

Hareketlilik sürer mi?

Ancak hem bu seviyenin 200 günlük hareketli ortalama olarak direnç görevi görmesi, hem de küresel piyasalarda tahvil faizlerinde yaşanan rekor yükselişlerin getirdiği baskı dolayısıyla 28.000$ üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu gelişmeyle yeni güne 27.550$ seviyelerinde başlayan Bitcoin, hafta sonu sığ piyasada geçtiğimiz haftaya benzer bir hafta geçirerek hareketlilik yaşayabilir.

Dijital veri "tarım dışına" kilitlendi

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak ise şunları kaydetti: " Dün son iki ayın zirvesinden dönen Bitcoin dominasyonu ise altcoinlere bir miktar nefes aldırdı. Ethereum 1.630$ civarında bu hafta Bitcoin’e kıyasla nispeten baskı altındayken Ripple, yargıcın SEC’in kararını temyize götürme talebini reddetmesi sonrası olumlu ayrışan majör altcoinlerden oldu. Ripple davası hakkında en önemli görüşmeler ise 4 Aralık 2023 ve 23 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün her ayın ilk cuması olduğu gibi tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. ABD’de saat 15.30’da açıklanacak olan istihdam verileri, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz patikası için kritik bir önem taşırken çarşamba günü açıklanan verilerde iş gücü piyasasında yavaşlama görüldü. Beklenti ise istihdamın eylül ayında 170 bine gerilemesi"

ÖNE ÇIKAN VİDEO