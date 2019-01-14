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Gözler bu hafta Merkez’de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 16 Ocak'ta ekonomistlerin faiz değişikliği beklemediği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:00
Gözler bu hafta Merkez’de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ocak Çarşamba günü yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Ekonomistlerin faiz değişikliği beklemediği PPK’nın ardından TCMB, 18 Ocak’ta Olağanüstü Genel Kurulu’nu yapacak.

Kâr beklentiyi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada nisan ayında Hazine’ye devredilecek Merkez Bankası kârının ocak ayında devredilmesi için böyle bir adım atıldığını açıklamıştı. Bütçe kapsamında TCMB’den Hazine’ye devredilecek kârı 20 milyar lira civarında öngördüklerini dile getiren Albayrak, gelinen noktada yılsonunda ortaya çıkan tablonun bu rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösterdiğini kaydetti. Albayrak, “İşte bu kaynağın çok önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek. Nisan yerine Ocak’ta bu kârın Hazine’ye devredilmesinin temel amacı, etkin nakit yönetimi kapsamında kamu yatırımı, kamu ödemeleri, piyasaya ödemeleri ve KDV iade ödemelerinin bu ekonomik koşullarda çok daha hızlandırılarak piyasaya likiditenin çok daha hızlı şekilde sunulmasıdır” dedi.

Uzmanlar iyimser

2019 ilk çeyreğinde yıllık cari açıkta yaşanan gerileme sürecinin yavaşlayacağına dikkat çeken piyasa uzmanları, Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesini beklemediklerini dile getiriyor. Merkez Bankası’nın sıkı duruşundan taviz vermemesi gerektiğine vurgu yapan piyasa uzmanların, “Sıkı durduğuna, enflasyonda kalıcı bir gerileme sağlanmadan hemen faiz gevşetmeyeceğine, bağımsız olduğuna piyasaları ikna etmesi gerekiyor. Faiz indirimi ise en erken nisan sonunda gündeme gelebilir. Eğer beklenenden erken faiz indirimine gidilirse, piyasa beklentileri bozulur, enflasyon beklentileri yukarı döner. Açıklanan talep artırıcı desteklerin etkisiyle enflasyonun ilk çeyrekte bir miktar yükselme ihtimali var” değerlendirmesini öne çıkıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:00
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Para Politikası Kurulu (PPK)
  3. PPK
  4. TCMB
  5. Olağanüstü Genel Kurulu
  6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  7. Hazine
  8. Merkez Bankası
  9. cari açık
  10. piyasa uzmanları
  11. Merkez Bankası’nın faiz oranları

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