Gözler artık Eskişehir’e kilitlenmiş durumda...
Avrupa’daki rakiplerimiz belli oldu, Süper Lig’de heyecanlı maçları geride bıraktığımız bir dönem sonrası şimdi ise Milli araya girdik... Evet artık aklımız fikrimiz UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8 Eylül’de Ermenistan ile Eskişehir’de oynayacağımız maçta...
Avrupa’daki rakiplerimiz belli oldu, Süper Lig’de heyecanlı maçları geride bıraktığımız bir dönem sonrası şimdi ise Milli araya girdik... Evet artık aklımız fikrimiz UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8 Eylül’de Ermenistan ile Eskişehir’de oynayacağımız maçta...