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Gözler aralık ayı enflasyonunda

Asgari ücretin ardından gözlerin çevrildiği memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışta Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamı belirleyici olacak.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:01
Gözler aralık ayı enflasyonunda

Asgari ücretin ardından gözler, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara çevrildi. Memur maaşlarında yapılacak artışta Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamı belirleyici olacak. Emeklilerin ocak zammında da 2018’in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık verisi belli oldu. Kesin zam oranı ise 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Ancak 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64 zam görünüyor. Memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4’lük zamma ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak.

SSK emeklisi en düşük bin 885 tl maaş alacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam oranını öğrenecek ve aynı ay içerisinde maaş gününde zamlı parasına kavuşacak. Buna göre 2019 Ocak ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı bin 885 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 686 liraya en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 280 liraya yükselmesi bekleniyor.

Memur emeklileri fark alacak

Her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş ödemesi yapılan memur emeklileri ise ocakta zam oranının belli olması için 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlarını zamsız olarak alacak.  Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak tarihte memur emeklilerine zam farkları ödenecek. Her ayın 15’inde maaş ödemesi yapılan memurlar ise açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından ocak ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Memur maaşlarına yüzde 4’lük artışın aynı sıra yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı yansıyacak. Buna göre en düşük memur maaşının 3 bin 477 TL’ye, en düşük memur emekli maaşının ise 2 bin 385 TL’ye çıkması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:01
  1. Asgari ücret
  2. memur maaşları
  3. emekli maaşları
  4. Türkiye İstatistik Kurumu
  5. enflasyon rakamı
  6. SSK
  7. Bağ-Kur
  8. SSK ve Bağ-Kur emeklileri
  9. SSK emeklisi
  10. Bağ-Kur emeklisi
  11. Sosyal Güvenlik Kurumu

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