Bir Rus haber sitesinde yayımlanan analiz haberde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, askerlerini savaşa hazırlanmaya çağırması dikkat çekti. Rus Askeri uzman Mikhailovsky, Xi Jinping'in olası bir savaştan bahsetmesinin birkaç nedeni olduğunu söyledi.

‘infox.ru' haber sitesinde yayımlanan, “Uzman, Çinlilerin kiminle savaşmaya hazırlandığını söyledi” başlıklı analiz haber şöyle:

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, askerleri savaşa hazırlanmaya çağırdı.

Çin donanmasının Guangdong eyaletindeki askeri üssünde yapılan bir teftişte, Denizcilerden askeri eğitime çok dikkat etmelerini ve uyanık olmalarını istedi. Bazı siyasi analistler bu açıklamayı ciddi bir sinyal olarak görüyor.

Bir yandan Çin ile Amerika, Japonya, Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki diğer ülkeler arasındaki çatışmanın devam ettiğini belirtmekte fayda var. Rus Askeri uzman Alexander Mikhailovsky, Xi Jinping'in şu anda olası bir savaştan bahsetmesinin ve bunu Guangzhou'da yapmasının tesadüf olmadığına inanıyor. Uzman, bunun birkaç nedeni olduğunu söyledi.

Bunun ana nedeni, Guangdong eyaletinin Hong Kong ile sınırı olmasıdır. Düzenli olarak isyanlara ev sahipliği yapan küresel bir finans merkezidir. Mikhailovsky, şu ana kadar ülke yetkililerinin aktif olarak asker kullanmaya cesaret edemediğini, ancak durum kontrolden çıkarsa hiçbir şeyin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Çin liderinin açıklamasının deniz kuvvetleri üssünde yapıldığına da dikkat çekiyor. Tayvan veya tartışmalı Spratly Adalarında bir çatışma olması durumunda, düşmanın Çin ile kara sınırı olmadığı için asıl darbeyi donanma yapacak.

Rus Uzmana göre Çin, "Biz savaş istemiyoruz, ancak geri püskürtmeye hazırız" ilkesine bağlı kalıyor. Aynı zamanda uzman Mihaylovski, savaş gemilerini düzenli olarak ABD kıyılarına gönderenin Çin olmadığını, bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtiyor.

Çin, Amerika ile sessiz bir ticaret savaşı başlattı

Ve Tayvan ve Japonya'ya stratejik havacılık, uçak gemisi grupları göndererek ve silah tedarik ederek bölgedeki gerginliği her zaman koruyan Amerika'dır. Rus uzman Mikhailovsky, bu nedenle Pekin'de savaş olasılığının gerçek bir tehdit olarak değerlendirilmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Daha önce Çin'in, Shenzhen şehrini Hong Kong'a karşı sosyalist bir alternatif üs haline getireceği bildirilmişti. Shenzhen şehri, asi Hong Kong'dan nehrin karşısındaki bir metropol. Tencent ve Huawei dahil olmak üzere en büyük Çin şirketlerinin genel merkezleri var. Bugün, şehrin 40. yıldönümünde, Başkan Xi Jinping, Shenzhen'in Çin'in ekonomik gelişimi için bir vitrin olacağını açıkladı.

Bu, Hong Kong yönetimine karşı açık bir mesajdır; Hong Kong şehir yönetimi, Pekin hükümetine karşı çıkmaya devam ederse, ekonomik tercihler sona erecek. Ancak Pekin yönetimi, Shenzhen şehrini ise, uluslararası ticarete ve profesyonellere daha açık hale getirmek için çaba gösterecektir.

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Kaynak: infox.ru