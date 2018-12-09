Gözenekleri sıkılaştıran doğal losyon önerileri

CİLT LOSYONLARI CİLDİN PH DENGESİNİ DÜZENLİYOR

Cilt temizleme işlemi sonrasında kimyasal atıkların cilt tabakasından arındırılması gerekir. Cilt temizleme losyonları, cilt tabakasını arındırarak cildin yenilenmesini sağlar. Kimyasal temizleyiciler, cildin pH dengesini bozar. PH dengesi bozulan ciltte, bozulmalar meydana gelir. Düzenli bir şekilde cilt losyonu kullanarak parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

CİLT TİPLERİNE UYGUN BAKIM ÖNERİLERİ

YORGUN GÖRÜNÜMLÜ CİLT TİPLERİ İÇİN: Yorgun ciltler için canlılık ve tazelik çok önemlidir. Bu tarz cilt tipini canlandırmak için özel olarak kullanılan; canlandırıcı losyonlar, canlandırıcı peeling ürünleri ve canlandırıcı maskeler tercih edilmesi gerekir.

STRESLİ CİLT TİPLERİ İÇİN: Gergin ve stresli cilt tiplerine uygun bakım ve güzellik ürünleri tercih edilmesi gerekir. Cildinize, sakinlik kazandıran; losyonları, özel bakım yağlarını, nemlendirici kremleri ve peeling ürünlerini tercih etmeniz gerekir.

YAĞLI CİLT TİPLERİ İÇİN: Yağlı bir cilt tipinde, cildin temiz bir şekilde arındırılması gerekir. Yağlı cilt tipleri, akne ve siyah nokta oluşumuna meyillidir.

GÖZENEKLERİ SIKIŞTIRAN LOSYON TARİFLERİ

Cilt losyonları, doğal güzelliğin ana etmenidir. Cilt losyonlarını tıpkı çay demler gibi hazırlayabilirsiniz. Cilt losyonlarının içeriğini, cildinizin ihtiyaçlarına göre başka malzemelerle şeillendirebilirsiniz. Bu doğal içerikleri, temiz bir pamuk ile yüzünüze uygulayabilirsiniz.

PAPATYA LOSYONU

Papatya, cilt dokusunda meydana gelen deri döküntülerine ve cilt kuruluğuna iyi gelir. İyileştirici bir özelliği vardır; cilt iltihaplarının belirtilerini ortadan kaldırır. Papatya aynı zamanda stresi azaltan bir çiçektir.

IHLAMUR LOSYONU

Ihlamur losyonu, cildi toksinlerden arındırarak sakinleştirir. Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Cilt dokusundaki renk eşitsizliklerini giderir. Ihlamur losyonunu hazırlarken, ıhlamur çiçeklerini pelte kıvamına gelene kadar kaynatmayı ihmal etmeyin.

ADAÇAYI LOSYONU

Adaçayı losyonu her cilt tipine uyar. Bakteri ve enfeksiyonlara karşı cildi bir katman gibi korur, cilt tabakasının güçlenmesini sağlar. Adaçayı iyileştirici, hücre yenileyici ve yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

LAVANTA LOSYONU

Lavanta cilt yorgunluğunu alır. Cildin oksijen alışverişini sağlar. Aynı zamanda cildi nemlendirir.

YEŞİL ÇAY LOSYONU

Yeşil çay güçlü bir antioksidandır. Cilt tabakasını bir katman gibi sararak dış etkenlere karşı korur.

SİNAMEKİ LOSYONU

Sinameki cildi besler, canlılık verir. Cilt dokusundaki ölü hücreleri temizler. Aynı zamanda sinameki losyonu, göz çevresindeki şişkinliği alır.

MELİSA LOSYONU

Melisa cilde sakinlik ve ferahlık verir. Cilt kızarıklığını alır. Cildin nemini korumasına yardımcı olur, cilde canlılık katar.

ISIRGAN OTU LOSYONU

Isırgan bitkisi, yüksek miktarda demir içerir. Cildin, yağ ve ter dengesini sağlar. Yağlı ciltler için oldukça idealdir.