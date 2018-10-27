Gözden düşen Loris Karius, kızağa çekilecek!

Beşiktaş'a kariyerinde temiz bir sayfa açmak için gelen Karius, Bursa deplasmanında yaptığı iyi başlangıcın ardından taraftarın gönlünü kazanmıştı. Ancak son haftalarda üst üste yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Alman file bekçisinin yaşadığı düşüşü, özel hayatındaki düzensizliğe bağlayan Şenol Güneş'in, Rizespor karşısında da bu oyuncuya şans vereceği öğrenildi. Ancak Karius'un, bu şansı iyi kullanamaması halinde kulübeye gitme ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşımları nedeniyle uyarılmıştı

Alman file bekçisi sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden ağır eleştiriler almış, kendi ülkesinde bile alay konusu olmuştu. Loris Karius'un son dönemde sosyal medyada paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.