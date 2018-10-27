Gözden düşen Loris Karius, kızağa çekilecek!
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta forma giyen Alman kaleci Loris Karius yediği hatalı gollerden dolayı gözden düştü. Teknik direktör Şenol Güneş tarafında ciddi şekilde uyarılan Karius, Çaykur Rizespor'a mücadelesinde verilen şansı iyi değerlendiremezse kızağa çekilecek.27 Ekim 2018 Cumartesi 12:43
Beşiktaş'a kariyerinde temiz bir sayfa açmak için gelen Karius, Bursa deplasmanında yaptığı iyi başlangıcın ardından taraftarın gönlünü kazanmıştı. Ancak son haftalarda üst üste yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline geldi.
Alman file bekçisinin yaşadığı düşüşü, özel hayatındaki düzensizliğe bağlayan Şenol Güneş'in, Rizespor karşısında da bu oyuncuya şans vereceği öğrenildi. Ancak Karius'un, bu şansı iyi kullanamaması halinde kulübeye gitme ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.
Sosyal medyada paylaşımları nedeniyle uyarılmıştı
Alman file bekçisi sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden ağır eleştiriler almış, kendi ülkesinde bile alay konusu olmuştu. Loris Karius'un son dönemde sosyal medyada paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.
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