Gözde arpacık nasıl önlenir?

Gözde arpacık çıkması oldukça yaygın bir durumdur. Göz kapağında yahut gözün içinde çıkan arpacık oldukça bulaşıcıdır. Gözde arpacık çıkmasının temel nedeni enfeksiyonlardır. Göz bölgesinde oluşan bu enfeksiyonlar şişliğe, kızarıklığa, kaşınmaya, akıntıya ve yanma hissine neden olmaktadır. Gözde çıkan arpacık genellikle 1 ile 2 hafta içinde kendiliğinden geçmektedir. Lakin bu süreyi kısaltmak için evde uygulanabilecek bazı yöntemler mevcuttur. Peki özde arpacık nasıl geçer? Gözde arpacık neden çıkar, ne iyi gelir? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde!

Arpacık yahut diğer ismi ile hordeolum; göz bölgesinde ortaya çıkan ve başta kızarıklık ile şişlik olmak üzere birtakım rahatsızlıklara neden olan bir enfeksiyondur. Arpacık göz kapağında çıkabileceği gibi gözün içinde de çıkabilmektedir. Gözde çıkan arpacık oldukça rahatsız edici olduğundan hızla tedavi edilmelidir. Arpacığı evde bitkisel yollarla tedavi etmek mümkündür.

Gözde arpacık çıkması her yaş grubunda olabilmektedir. Lakin araştırmalar gözde arpacık çıkmasının en yaygın olarak ergenlerde görüldüğünü göstermektedir. Arpacık göz kapağında çıkabileceği gibi, direkt olarak gözlerde de çıkabilmektedir. Lakin göz kapağında arpacık çıkması daha yaygın olarak gözlemlenmektedir.

Gözde arpacık çıkmasının ana nedeni bakteriyel enfeksiyonlardır. Göz kapaklarında ve kirpiklerde bulunan yağ bezlerinin enfekte olması sonucunda gözde arpacık ortaya çıkmaktadır.