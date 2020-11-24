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Aktüel Gözaltındaki Mısırlı insan hakları savunucusu 3 gün hücre hapsinde tutuldu
Aktüel

Gözaltındaki Mısırlı insan hakları savunucusu 3 gün hücre hapsinde tutuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:35:24 -
Gözaltındaki Mısırlı insan hakları savunucusu 3 gün hücre hapsinde tutuldu

İSTANBUL (AA) - Mısır’da gözaltına alınan Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) yöneticilerinden Casir Abdurrezzak, 3 gün hücre hapsinde tutuldu.

Batı medyasına konuşan EIPR'nin Kurucu Başkanı Husam Behcet, EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak’ın başkent Kahire'nin güneyinde bulunan Liman Tora Hapishanesi'ndeki diğer mahkumlara kıyasla daha kötü şartlara maruz bırakıldığını ve 3 gün hücrede tutulduğunu söyledi.

"Abdurrezzak’a sağlığını ve güvenliğini riske atan insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele kasıtlı olarak yapılıyor." diyen Behcet, Abderrezzak’ın saçının kesildiğini, sıcak tutan kışlık kıyafetleri bulunmadığını ve şiltesiz metal bir yatakta yatırıldığını aktardı.

Mısır güvenlik güçleri yabancı diplomatlarla 3 Kasım’da "Mısır’daki insan hakları konularını görüştükleri" gerekçesiyle Abdurrezzak'ın yanı sıra EIPR Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara ve İdari Direktör Muhammed Beşir'i gözaltına almış, savcılık bu kişilere "terörist bir gruba katılmak ve yalan haber yaymak" gibi suçlamalarda bulunmuştu.

EIPR personelinin tutuklanması birçok Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından eleştirildi. Tanınmış ABD'li Demokratların yanı sıra Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak belirlediği Antony Blinken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda endişesini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından 21 Kasım'da yapılan açıklamada, "Avrupa ülkelerinin açıklamaları soruşturmayı etkileme girişimi" şeklinde nitelendirilerek tepki gösterilmişti.

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