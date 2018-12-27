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Gözaltına alınan HDP'li başkanın evinden FETÖ dergileri çıktı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Pazarcık HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç'in evinde yapılan aramalarda, FETÖ örgütünün kapatılan yayın organlarına ait 20 adet dergi bulundu.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:07
Gözaltına alınan HDP'li başkanın evinden FETÖ dergileri çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç'in (38) evinde yapılan aramada, FETÖ'nün kapatılan dergilerinden ele geçirildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla evinde gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladığı öne sürülen Güvenç'in evinde yapılan aramada ise FETÖ'nün kapatılan yayın organlarına ait 20 dergi ele geçirildi.

Güvenç, götürüldüğü emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:07
  1. Kahramanmaraş
  2. Pazarcık ilçesi
  3. Pazarcık HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç
  4. FETÖ dergileri
  5. FETÖ'cü PKK'lı

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