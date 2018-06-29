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Gözaltına alınan Eren Erdem'den ilk fotoğraflar geldi

FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem'den ilk fotoğraflar paylaşıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 12:28
Gözaltına alınan Eren Erdem'den ilk fotoğraflar geldi

CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkında İstanbul Başsavcılığı'nın "FETÖ'ye" yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talepli bir iddianamesi bulunuyordu. Erdem'le ilgili suçlamalar arasında MİT TIR'ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması iddiası da yer alıyor.

Bunlara ek olarak Erdem'in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması da suçlamalar arasında gösteriliyor.

YURT DIŞI YASAĞI VARDI

Erdem'in 22 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gidişi bu dava kapsamında konan yurtdışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

KAÇMA ŞÜPHESİYLE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Karşı Gazetesi davasında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP milletvekili Eren Erdem İstanbul adliyesine getirildi. Gözaltından ilk fotoğraf da paylaşıldı.

Erdem, önümüzdeki dakikalarda İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:28
  1. İstanbul
  2. eren erdem
  3. chp
  4. Zaman gazetesi

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş11 sa önce
    çok dertli görünüyor ipi pazara çıktı. başı belada demekki
  • Ertuğrul Sancağı - BilecikErtuğrul Sancağı - Bilecik10 sa önce
    Birde kapalı alanda sigara içiyo. Derhal işlem yapılmalı.
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