Gözaltına alınan belediye işçisi Türkiye'ye iade edildi

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edilen işçi Musa Alerik, polisteki işlemlerinin ardından sınır kapısında aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural'ın da bulunduğu yetkililer, ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi.

''YUNAN MAHKEMESİ BENİ HAKLI BULDU''

Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, gazetecilere yaptığı açıklamada sınırı yanlışlıkla geçtiğini söyledi.

Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Alerik, "Bir hata sonucu yanlışlıkla onların bölgesine geçtim. Böyle yani. Gittim orada misafir gibi iyi karşıladılar. Yunan polisi olsun, Yunan mahkemesi beni haklı buldular. Çünkü ben yanlış yapmadım. Ben izinsiz bir şey yapmadım. Ondan dolayı beni affettiler. İyi baktılar gerçekten. Bir otel gibi olmasa da yani gerçekten polislerinden tutun her şeyi iyi davrandılar. Yemeğimi getirdiler yani." dedi.

Baba Nadim Alerik de oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlu ve eşi de Alerik'e kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Yunan makamlarına teşekkür etti. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi şekilde devam edeceğini belirten Gürkan, Dışişleri Bakanlığı ve Yunan makamlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, çarşamba günü Yunan askerlerce gözaltına alınmıştı.

Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nun da izlediği duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından Oristiada bölgesindeki göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemleri başlatılmıştı.