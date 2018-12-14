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Gözaltına alınan astsubayın evinden bakın ne çıktı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan denizci bir astsubayın evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'ler bulundu.

14 Aralık 2018 Cuma 11:01
Gözaltına alınan astsubayın evinden bakın ne çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik 219 muvazzaf asker hakkında alınan gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli 46 ilde operasyon düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından vurularak gazi olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilen operasyon kapsamında, 219 şüpheliden şu ana kadar 101'i gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Hutbeler adlı CD'ler bulunbu

Bu arada, gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 31'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'in Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerden 4'ünün albay, 5'inin yarbay, 10'unun binbaşı, 14'ünün yüzbaşı, 51'inin üsteğmen, 1'inin teğmen, 115'inin astsubay ve 19'unun uzman çavuş olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:01
  1. İstanbul
  2. fetö
  3. Fetullah Gülen

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 58 dk önce
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