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Gündem

Gözaltına alınan Ahmet Ercan hakkında karar

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde Elazığ’da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, getirildiği Malatya’da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 11:37:00 -
Gözaltına alınan Ahmet Ercan hakkında karar

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Prof. Dr. Ercan, soruşturma çerçevesinde başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Prof. Dr. Ercan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ercan'ın, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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