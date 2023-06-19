Gözaltına alınacağını anlayınca namaza durdu! İlginç görüntü...
Antalya'da gözaltına alınacağını anlayınca namaza duran zanlı ilginç görüntülere sebep oldu.
Antalya'da filmlere konu olacak ilginç bir olay yaşandı.
Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri adamı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde söz konusu adam hakkında arama kararı olduğunu fark eden ekipler, gözaltı işlemine başladı.
Gözaltına alınacağını anlayan adam ise bir anda namaza durdu.
Polisler gözaltına almak için namaz kılan şahsın başında uzun süre bekledi. Şüpheli ekip aracına tam bineceği sırada da namaza durunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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