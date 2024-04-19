Gözaltılar var! ABD'de rektörden tepki çeken hareket

Rektör Minouche Shafik, New York Polis Departmanına (NYPD) gönderdiği mektupta, eyleme katılan tüm öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiğini belirterek, "bu öğrencilerin kampüste "güvenlik endişesi" oluşturduğunu" iddia etti.

Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, "NYPD'den bu kişilerin uzaklaştırılması için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadaki görüntülerde de rektörün talebi üzerine kampüse gelen NYPD Başkan Yardımcısı Kaz Daughtry ve beraberindeki polislerin kampüse girerek oturma eylemini engellediği ve karşı çıkanları gözaltına almakla tehdit ettiği görülüyor.

Öğrenciler ise eylemi dağıtmaya çalışan polislere, "yazıklar olsun" şeklinde bağırıyor. Bazı öğrenciler de polis araçlarıyla kampüsten çıkarılıyor.

Kaç öğrencinin gözaltına alındığı ise henüz belli değil.

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın kızı ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Isra Hirsi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "soykırımla karşı karşıya kalan Filistinlilerle dayanışma içinde olduğu için" uzaklaştırıldığını belirtti.

Hirsi, "Gazze Dayanışma Kampı'ndakiler yıldırılmayacak. Taleplerimiz karşılanana kadar kararlılıkla duracağız. Soykırıma suç ortaklığı yapan şirketlerle işbirliğinin sonlandırılması, Columbia Üniversitesi'nin yatırımlarının şeffaflığı ve baskılanan tüm öğrenciler için tam af istiyoruz." ifadelerini kullandı.