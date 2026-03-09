  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Gözaltı dalgası başladı Katar da düğmeye bastı
Dünya

Gözaltı dalgası başladı Katar da düğmeye bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gözaltı dalgası başladı Katar da düğmeye bastı

Kritik süreçlerde yalan haberler yaparak menfaat elde etmeye çalışan siber zorbalara karşı Türkiye'de operasyon yapılmış ve 41 hesap erişime engellenmişti. Katar'dan da benzer haber geldi. Doha yönetimi daha sert bir önlem alarak sosyal medyada dezenformasyon yayan 313 kişiyi gözaltına aldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yanıltıcı bilgi, söylenti ve kamuoyunu tahrik edebilecek içerikler paylaştıkları gerekçesiyle farklı uyruklardan 313 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kritik süreçlerde yalan haberler yaparak menfaat elde etmeye çalışan siber zorbalara karşı Türkiye'de operasyon yapılmış ve 41 hesap erişime engellenmişti. Katar'dan da benzer haber geldi.

Katar İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele birimlerinin sosyal medya araçlarının kötüye kullanılmasıyla bağlantılı ihlalleri izleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, farklı milletlerden 313 kişinin görüntü çekip paylaşmak, yanıltıcı bilgiler ve söylentiler yaymak, kamuoyunu kışkırtabilecek içerikleri dolaşıma sokmak suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada mevcut durumla ilgili görüntü çekilmemesi, bu tür içeriklerin paylaşılmaması ve söylentilerin yayılmaması uyarısı yapıldı.

Bilgilerin yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, benzer ihlallerde bulundukları tespit edilen kişiler hakkında da yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

