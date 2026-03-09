Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen sanatçı Hakan Taşıyan ilk kez görüntülendi.
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen sanatçı Hakan Taşıyan ilk kez görüntülendi.
Yaklaşık üç hafta önce kalp krizi nedeniyle hastanaye kaldırılan usta sanatçı Hakan Taşıyan yoğun bakı sürecini atlattı.
Tedavi edildikten sonra taburzu edilen 52 yaşındaki usta sanatçı sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilşkin açıklamada bulunmuştu.
GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI
Sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla hayranalrını rahatlatan Tasşıyan İstanbul'da Uğur Işılak'la bir araya geldi.
Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. / kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23