SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen sanatçı Hakan Taşıyan ilk kez görüntülendi.

#1
Foto - Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!

Yaklaşık üç hafta önce kalp krizi nedeniyle hastanaye kaldırılan usta sanatçı Hakan Taşıyan yoğun bakı sürecini atlattı.

#2
Foto - Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!

Tedavi edildikten sonra taburzu edilen 52 yaşındaki usta sanatçı sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilşkin açıklamada bulunmuştu.

#3
Foto - Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

#4
Foto - Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!

Sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla hayranalrını rahatlatan Tasşıyan İstanbul'da Uğur Işılak'la bir araya geldi.

#5
Foto - Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: İşte Hakan Taşıyan'ın son hali!

Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. / kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
